Власти США требуют от EcoHealth данные об Уханьском институте вирусологии

https://static.news.ru/photo/d65c4d54-e22a-11ea-a2cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальный институт здравоохранения США потребовал, чтобы некоммерческая исследовательская организация EcoHealth Alliance, находящаяся в Нью-Йорке, предоставила всю имеющуюся у неё информацию об Уханьском институте вирусологии.

Заместитель главы Национального института здравоохранения Майкл Лауэр пообещал возобновить финансирование исследований EcoHealth, если власти получат образец коронавируса нового типа, который использовали специалисты Уханьского института вирусологии для анализа генома штамма.

По данным газеты The Wall Street Journal, Нацинститут здравоохранения хотел, чтобы исследовательская организация, используя свои каналы, устроила инспекцию Уханьского института и привлекла стороннюю группу учёных для осмотра его лаборатории и архива.

Уханьский институт вирусологии и EcoHealth сотрудничают с 2004 году. В 2014 году американский исследовательский центр получил грант на $3,4 млн от Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Средства пошлина совместные исследования с китайскими вирусологами. Учёные должны были изучать возможность передачи коронавируса от летучих мышей людям.

В 2019 году EcoHealth опять получила грант на $3,7 млн для продолжения исследования. Однако Национальный институт здравоохранения США аннулировал этот документ.

Версию об искусственном происхождении коронавируса уже не раз приводили различные эксперты. Подобные заявления категорически отрицает руководство института, утверждая, что в лаборатории никогда не работали с вирусами, напоминающими SARS-CoV-2. При этом Китай до сих пор не определил нулевого пациента или точное место, где началась вспышка.

Американские учёные считают, что COVID-19 мог начать распространяться в Китае ещё в августе 2019 года. Такие выводы они сделали на основе спутниковых снимков больничных парковок в Ухани, а также на основе поисковых запросов в Интернете. Исследователи заметили, что число автомобилей на больничных парковках начало расти в конце лета 2019 года (отсматривались спутниковые данные начиная с 2018 года). Наибольшая загруженность парковок пришлась на декабрь 2019 года. Кроме того, анализ данных показал всплеск запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами «кашель» и «диарея» примерно за три недели до появления подтверждённых случаев COVID-19 в конце 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные выдвинули новую версию появления смертельной инфекции. Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мог адаптироваться к организму человека ещё в 2012 году. Это выяснили биолог Эллисон Уилсон и вирусолог Джонатан Латэм. В настоящее время среди учёных нет консенсуса по поводу происхождения коронавируса.