Власти США намерены приостановить выдачу ряда виз до конца 2020 года

https://static.news.ru/photo/c7d61a42-b4c3-11ea-b3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Michael Reynolds/Global Look Press

Представитель администрации США сообщил о намерениях властей приостановить выдачу виз до конца 2020 года. Также будет продлён запрет на въезд определённым категориям людей с грин-картами.

По его словам, такое решение позволит открыть сотни рабочих мест для американцев.

Президент продлевает и расширяет приостановку выдачи определённых виз до конца 2020 календарного года, то есть до 31 декабря. Напомню, что он объявил 22 апреля о приостановке на 60 дней въезда в страну держателей грин-карт, которые по приезде могут устраиваться на любую работу, это будет продлено до конца года, — цитирует его РИА Новости.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса власти США приостановили выдачу виз. Тогда они не стали называть конкретных дат по возобновлению работы.

Как ранее информировал NEWS.ru, посольство Великобритании анонсировало начало выдачи виз. Однако восстановить работу в полном объёме пока не получится, добавили в дипведомстве.