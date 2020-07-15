Власти Аляски перенесут памятник Александру Баранову в музей

https://static.news.ru/photo/2ab5a86e-c6ce-11ea-a4cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jasperdo/flickr.com

Памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову будет перенесён в музей «в уважительной» манере, заявил мэр города Ситка в штате Аляска Гэри Пэкстон.

Статуя будет перемещена в музей в уважительной и позитивной манере, — проинформировал Пэкстон, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне, 14 июля, совет города Ситка принял резолюцию о переносе памятника из центра города в музей. Предложение о переносе монумента поддержали шесть членов совета, и только одна его представительница высказалась против.

Ранее NEWS.ru сообщал, что памятник первому российскому губернатору Аляски Александру Баранову хотят демонтировать на волне акций против расизма. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выразил готовность в случае решения о сносе памятника найти ему достойное место «на русском Севере».