Власти Архангельска предложили забрать памятник Баранову с Аляски

Памятник первому российскому губернатору Аляски Александру Баранову хотят демонтировать в Ситке (США) на волне акций против расизма. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выразил готовность в случае решения о сносе памятника найти ему достойное место «на русском Севере».
Русские своих не бросают. И если совет г. Ситке примет решение убрать памятник (а сбор подписей по этому поводу уже идёт), ему есть, куда вернуться, — на русский Север. Здесь, в Каргополе или в Архангельске, мы всегда найдём ему достойное место, — написал Цыбульский во «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что Александр Баранов стал частью истории Каргополя, Архангельской области и всей России. Он представлял и защищал интересы страны на Аляске, основал Ново-Архангельск (ныне Ситка).
Ранее представители фонда Art Russe направили властям Ситки обращение с предложением выкупить памятник Баранову, а координационный совет организаций российских соотечественников США составил онлайн-петицию против планов по сносу монумента.
Как писал NEWS.ru, группа жителей города Ситка (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Александра Баранова (1747–1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX вв. Памятник расположен в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Статую работы скульптора Джоан Багби-Джексон подарила муниципалитету в 1989 году одна из местных семей. Активисты полагают, что статуя оскорбляет чувства представителей коренных народов. Однако есть и защитники статуи. Решение о её возможном переносе должен принять городской совет «с учётом всех заинтересованных сторон». Мэр города Гэри Пэкстон полагает, что одним из вариантов могло бы стать сохранение статуи Баранова и установка в городе памятника представителю коренного населения этого региона Аляски — тлинкитов.
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