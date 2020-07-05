Власти Архангельска предложили забрать памятник Баранову с Аляски

Фото: Russian Embassy in the USA /Global Look Press

С понедельника, 6 июля, Курилы открыли границы для организованных туристических групп, которые набираются через туроператоров. Самостоятельные туристы пока не могут въехать в регион.

Курилы были закрыты для туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, однако с 18 мая турагентства получили разрешение на проведение экскурсий на открытом воздухе с соблюдением мер предосторожности. В настоящее...