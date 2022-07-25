Вице-президент США назвала «серьезной проблемой» женскую беременность Вице-президент США Харрис назвала «серьезной проблемой» женскую беременность

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Вице-президент США Камала Харрис назвала ежедневные беременности женщин «серьезной проблемой». Фрагмент ее выступления, посвящённого теме абортов, опубликован на YouTube.

Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема, — сказала Харрис.

24 июня Верховный суд США отменил действовавшие почти 50 лет федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности. Теперь вырабатывать правила по процедуре прерывания беременности будет каждый штат в отдельности. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить нормы, касающиеся абортов.