В США заявили об отказе от восполнения нефтяных резервов из-за высокой цены Bloomberg: США отказываются от восполнения нефтяных резервов из-за высокой цены

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Американские власти отказываются восполнять нефтяные стратегические резервы из-за высокой стоимости поступающих предложений, передает Bloomberg со ссылкой на источники. В материале агентства отмечается, что Министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале. По информации журналистов, закупка будет отложена.

Министерство энергетики будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене, которая является выгодным предложением для налогоплательщиков, — сказано в публикации.

Ведомство сообщило, что власти не будут отбирать кандидатов на закупку нефти на февральский период.

Десятилетия правления некомпетентных элит привели США к краю пропасти, ранее написал сенатор-республиканец Марко Рубио в статье для The American Conservative. По его словам, американские политики больше заинтересованы в накоплении власти, чем в улучшении жизни граждан. По его мнению, для спасения США необходимо выполнить три основные задачи. Прежде всего следует сбалансировать экономику страны, «поставив Уолл-стрит на место». После этого необходимо возвратить в США ключевые сферы производства, проводя «агрессивную проамериканскую промышленную политику». В качестве третьей задачи сенатор обозначил восстановление положения рабочей силы в США.