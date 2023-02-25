Стало известно, какое современное оружие КНР может передать России WSJ: КНР может передать России дроны и артиллерию

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БПЛА WZ-10 ВВС Китая

Власти Китая могут передать России беспилотники и артиллерийские системы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По сведениям издания, в Пекине еще не принято окончательное решение по этому вопросу.

Официальные лица США говорят, что Китай рассматривает возможность поставки артиллерии и беспилотников российским силам, которые могут продлить конфликт, даже несмотря на то, что Пекин призвал к мирным переговорам, чтобы положить конец боевым действиям на Украине, — указано в сообщении.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе говорится в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновления мирных переговоров и снижения рисков ядерного конфликта, а такжк о защите гражданских лиц и военнопленных.

В МИД РФ сообщили, что Москва разделяет соображения Китая по украинскому кризису и высоко ценит стремление Пекина внести вклад в урегулирование ситуации мирными средствами. В ведомстве также подчеркнули, что РФ открыта к достижению целей спецоперации политико-дипломатическим способом.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласен по меньшей мере с одним пунктом плана Китая. Речь идет о требовании об отмене односторонних санкций, уточнил он.