МИД РФ: Москва разделяет соображения КНР по кризису на Украине

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Москва разделяет соображения Китая по кризису на Украине и высоко ценит стремление Пекина внести вклад в урегулирование ситуации мирными средствами, говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел. В ведомстве также подчеркнули, что в РФ открыты к достижению целей спецоперации политико-дипломатическим способом.

Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран, — заявили в МИД.

Ведомство отметило, что Россия, как и КНР, считает нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничения. Подобные действия МИД считает «грубым инструментом недобросовестной конкуренции и экономической войны».

Также в министерстве перечислили цели СВО, к достижению которых дипломатическим путем открыта России. В этом перечне были названы: прекращение поставок на Украину западных вооружений и наемников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение всех угроз с ее территории.

Ранее китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Политолог Константин Калачев посчитал китайский план нереализуемым, поскольку ни Киев, ни Москва не готовы жертвовать территориями.