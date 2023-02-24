Боррель раскритиковал план КНР по урегулированию на Украине Боррель назвал предложения КНР по Украине позиционным документом, а не мирным планом

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Жозеп Боррель

План Китая по урегулированию конфликта на Украине нельзя назвать мирным, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, эти предложения можно считать скорее позиционным документом. Боррель подчеркнул, что китайский план суммирует предложения по Украине, которые уже звучали прежде, передает РИА Новости.

Это скорее позиционный документ, а не мирный план, — сообщил он.

В ночь на 24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине, который состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что предложенный Китаем мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта нереализуем, поскольку ни Киев, ни Москва не готовы жертвовать территориями. Кроме того, он отметил, что КНР не воспринимается как нейтральная сторона, потому что, по всеобщему убеждению, Пекин подыгрывает Москве.