В США россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы

https://static.news.ru/photo/87507e00-b7bf-11ea-a4cd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Бурков (в центре) Фото: Андрей Широков/ТАСС

Суд вашингтонского пригорода Александрия вынес приговор гражданину России Алексею Буркову по делу о хакерской деятельности.

Вердикт огласил рассматривающий дело Буркова судья Томас Эллис.

Бурков приговаривается к девяти годам лишения свободы, — цитирует судью ТАСС.

При этом ранее обвинение просило для гражданина РФ 15 лет тюремного заключения, а защита настаивала, что срок не должен превышать семи лет.

Буркова обвинили в «электронном мошенничестве, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег». Обвинение утверждало, что он способствовал краже данных банковских карт, в том числе жителей США, и продавал их на сайте Cardplanet («Кардплэнет») с 2009 по 2013 годы.

В январе россиянин согласился на сделку со следствием и признал себя виновным в краже личных данных, отмывании денег и хакерской деятельности.

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