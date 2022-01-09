В США рассказали о предварительных переговорах с РФ по безопасности

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе предварительных переговоров с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым в Женеве подтвердила приверженность Вашингтона принципам суверенитета стран. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По словам Прайса, представители РФ и США обсудили двусторонние темы, которые будут рассматриваться в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января.

Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы, — сказал Прайс.

По его словам, США будут приветствовать «подлинный прогресс» в диалоге с РФ путём дипломатии. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не станет говорить о вопросах европейской дипломатии без своих европейских союзников и партнёров.

Ранее стало известно, что предварительный раунд переговоров России и США состоялся вечером 9 января. Основной раунд переговоров намечен на 10 января. Комментируя мероприятие, Сергей Рябков назвал встречу «потрясающей».

После переговоров РФ и США в Брюсселе пройдёт заседание совета Россия — НАТО, а затем в Вене будут консультации на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.