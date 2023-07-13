В США раскрыли, чем Зеленский на саммите шантажировал НАТО New York Times: Зеленский грозил не прийти на первое заседание совета НАТО — Украина

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета НАТО — Украина, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник. По его данным, свою позицию лидер Украины смягчил только на второй день саммита.

Хотя в среду он смягчил свои публичные высказывания, еще вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета НАТО — Украина, — подчеркивается в публикации.

Зеленский 11 июля назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, что по его мнению, говорило о нежелании Альянса принять в свои ряды Киев. Первое заседание нового совета НАТО — Украина прошло 12 июля в Вильнюсе. На нем были и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, и Владимир Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден посчитал, что Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вильнюсе остался удовлетворен тем, что государства — участники Блока делают для его страны. Такое мнение американский лидер высказал после двусторонней встречи двух президентов. В свою очередь Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими для Киева, но не идеальными, поскольку страна не получила официального приглашения в Альянс.