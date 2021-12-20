В США появилась первая жертва штамма «омикрон»

В США зарегистрирован первый случай летального исхода в результате заражения штаммом «омикрон» коронавируса. Об этом сообщил телеканал АВС.
По данным СМИ, первая
Ранее сообщалось, что «омикрон» стал доминирующим штаммоми на территории США. За минувшую неделю он был выявлен более чем у 70% заразившихся. Штамм «дельта» выявлен только у 26% заболевших.
По данным Университета Джонса Хопкинса. за последние четыре недели в США заразились более 3 млн человек, умерли более 34,3 тысячи. Общее число заражённых с начала пандемии в стране достигло 51 млн человек, умерли более 807 тысяч.