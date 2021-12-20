В США появилась первая жертва штамма «омикрон»

В США зарегистрирован первый случай летального исхода в результате заражения штаммом «омикрон» коронавируса. Об этом сообщил телеканал АВС.

По данным СМИ, первая жертва «омикрона» — мужчина около 50 лет из округа Харрис, штат Техас. Он не вакцинировался и испытывал проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что «омикрон» стал доминирующим штаммоми на территории США. За минувшую неделю он был выявлен более чем у 70% заразившихся. Штамм «дельта» выявлен только у 26% заболевших.

По данным Университета Джонса Хопкинса. за последние четыре недели в США заразились более 3 млн человек, умерли более 34,3 тысячи. Общее число заражённых с начала пандемии в стране достигло 51 млн человек, умерли более 807 тысяч.