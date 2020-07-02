В США получили первые положительные результаты испытаний РНК-вакцины

https://static.news.ru/photo/6ce2470c-bc5a-11ea-b3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

РНК-вакцина BNT162b1, разработанная американскими учёными, прошла первые две фазы клинических испытаний. Результаты тестов показали, что она заставляет организм человека вырабатывать антитела коронавирусу.

В испытаниях вакцины участвуют 45 человек. На первом этапе специалисты проверяли её безопасность, на втором — эффективность. После введения вакцины добровольцы отмечали болевые ощущения в местах, куда были сделаны инъекции, ломоту в суставах и ощущение усталости в последующие несколько дней. Однако серьёзных побочных эффектов выявлено не было.

Участники испытаний получали различные дозы BNT162b1 и антитела у них выработались в количестве прямо пропорциональном количеству введённого препарата. Насколько хорошо они будут защищать организм от коронавируса и как долго, у специалистов ответов пока нет.

Результаты наших клинических испытаний очень сильно обнадёживают. Необходимо ускорить следующие стадии разработки и как можно быстрее скорее начать экспериментальное промышленное производство вакцины для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, — отметили учёные в статье, опубликованной medRxiv.

Ранее NEWS.ru писал, что всего к клиническим испытаниям в США допущены четыре вакцины от СЩМШВЫ-19. Кроме того, Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рассматривает ещё шесть препаратов. К концу 2020 года в США планируют выпустить 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Штаты занимают первое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. С начала пандемии там заразились более 2,6 млн человек. Жертвами инфекции стали свыше 126 тысяч человек.