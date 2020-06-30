Четыре вакцины от короновируса одобрили в США

https://static.news.ru/photo/3f2b33d8-bb3c-11ea-a00c-fa163e074e61_660.jpg Фото: photo2000/imago-images.de/Global Look Press

Специалисты Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США ознакомились с несколькими вариантами вакцин от коронавируса. Четыре из них одобрены для клинических испытаний.

Об этом рассказал глава FDA Стивен Хан, сообщает РИА Новости. По его словам, специалистам также предстоит рассмотреть ещё шесть потенциальных вариантов вакцины от инфекции COVID-19.

До конца 2020 года в США планируют выпустить 300 млн доз вакцин от коронавируса. С момента вспышки инфекции число заражённых в стране превысило 2,6 млн человек, умерли более 126 тыс. заболевших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработанную центром «Вектор» вакцину от коронавирусной инфекции испытывают на четырёх видах животных. Прежде планировали использовать два вида животных для оценки её эффективности и безопасности. Об этом рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, вакцину предстоит ввести мышам, морским свинкам, кроликам и приматам.