В США полицейские нашли бомбы в штаб-квартирах обеих партий в Капитолии

https://static.news.ru/photo/56eef3c4-50ec-11eb-9d50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global look Press

На территории Капитолия сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль, в котором находились бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщил начальник департамента полиции Вашингтона Роберт Конти.

По данным пресс-службы полиции округа Колумбия, также в Капитолии были обезврежены две самодельные бомбы. Их обнаружили в штаб-квартирах национальных комитетов Демократической и Республиканской партий, передаёт НСН.

В общей сложности полицейскими в Вашингтоне были задержаны 52 человека. 47 из них подозреваются в нарушении комендантского часа, который ввела мэр города Мюриэл Боузер. Глава департамента полиции также отметил, что 14 полицейских получили травмы и ранения во время беспорядков и штурма Капитолия протестующими.

6 января в Вашингтоне собрался конгресс, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия и ворвавшиеся в здание конгресса, где проходило заседание.

Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

7 января Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах президента страны. Так, за него проголосовали 306 выборщиков, тогда как за действующего президента Дональда Трампа — 232.

Ранее NEWS.ru писал о том, что как минимум четыре сотрудника администрации президента США Дональда Трампа подали в отставку после протестов в Вашингтоне.