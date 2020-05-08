В США одобрили выпуск первых экспресс-тестов на COVID-19

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Медицинский регулятор США (FDA) лицензировал использование первого экспресс-теста, с помощью которого заболевшего COVID-19 можно выявить за несколько минут.

Лицензию получила компания Quidel Corporation.

Управление выдало первое экстренное разрешение на использование теста на антиген COVID-19 — новой категории тестов для использования при нынешней пандемии. <...> Одно из главных преимуществ — это скорость этого теста, который может дать результаты за минуты, — цитирует РИА Новости заявление регулятора.

По информации FDA, экспресс-тесты имеют высокую точность, но ведомство рекомендовало медикам дополнительно проверять пациентов, чтобы избежать лечения людей с ложноположительными результатами.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп усомнился в эффективности существующих тест-систем после заражения коронавирусом одного из своих ключевых советников Стивена Миллера.