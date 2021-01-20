В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной

Эксперты из американского Совета по международным отношениям и Центра превентивных действий решили спрогнозировать возможность прямого военного столкновения между РФ и Украиной в наступившем году.
При этом аналитики рассматривали тридцать конфликтов на всей планете и разделили их на три группы по критерию степени угрозы для Штатов и их союзников.
Красная группа — это группа с наиболее высокой вероятностью возникновения войны или противостояния, несущие значительную опасность для Вашингтона. В оранжевую группу вошли конфликты с умеренными рисками, а в жёлтую — с минимальными.
Вероятность войны между РФ и Украиной эксперты оценили как умеренную, но прогнозируют усиление противостояния в Донбассе в 2021 году. По мнению американских специалистов, это обострит отношения Москвы и Киева. При этом для США уровень угрозы в этой зоне умеренный, так как Украина, несмотря на стратегическое значение для Вашингтона, не входит НАТО.
Красной угрозой для США аналитики признали дальнейшее развитие ядерного оружия и баллистических ракет в КНДР,
Прогноз, как утверждают его создатели, учитывает мнение
Результаты анализа отражают мнение большого количества американских специалистов в области международных отношений и безопасности. В опрос включены, в первую очередь, те конфликты, которые могут привести к применению Соединенными Штатами своего военного потенциала за пределами территории страны.
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