В США объяснили, почему ситуацию в секторе Газа не считают геноцидом ​​​​​​​Блинкен: США не считают геноцидом ситуацию в секторе Газа

Фото: Mohammed Ali/XinHua/Global Look Press

США не считают, что ситуацию в сектора Газе можно интерпретировать как геноцид, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Американский политик подчеркнул, что речи «о геноциде в Газе» просто не идет, передает ТАСС.

По словам дипломата, американская сторона на протяжении многих месяцев четко придерживается позиции по ситуации в Китае и Мьянме. Блинкен акцентировал внимание на том, что Вашингтон «детально» объяснял свою позицию, почему считает ситуацию геноцидом в этих странах.

В то же время у нас и у других также была возможность, в том числе в Международном суде, четко дать понять, что в случае с Газой речи об этом попросту не идет, — заявил он.

Ранее министр Израиля по делам женщин Мэй Голан заявила, что гордится руинами Газы и тем, что каждый ребенок, даже через 80 лет, расскажет своим внукам, что сделали евреи.

Также ранее стало известно, что США вновь заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что вето США является безрассудным и опасным шагом. По его мнению, Израиль, который США хотят защитить, обрекает миллионы людей на гибель и при этом речь идет о защите Израиля даже после того, как он совершает самые шокирующие преступления