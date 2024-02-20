Палестина назвала вето США на резолюцию СБ ООН по Газе опасным шагом Дипломат Мансур: вето США на резолюцию по Газе является безрассудным шагом

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Вето США в Совете Безопасности ООН на представленный Алжиром проект ближневосточной резолюции с требованием прекратить огонь в секторе Газа является безрассудным и опасным шагом, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. По его мнению, Израиль, который Штаты хотят защитить, обрекает миллионы людей на гибель, передает агентство WAFA.

Вето на этот проект резолюции не только прискорбно, но в то же время абсолютно безрассудно и опасно. Речь идет о защите Израиля даже после того, как он совершает самые шокирующие преступления, обрекая миллионы невинных палестинцев на бесчисленные ужасы, — подчеркнул дипломат.

Ранее США вновь заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. На этот раз Вашингтон наложил вето на документ Алжира, воздержалась только Великобритания, остальные 13 членов голосовали за. Проект резолюции требовал «немедленного гуманитарного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами», а также незамедлительного освобождения заложников без каких-либо условий.

До этого США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания воздержалась. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности», поскольку она не включает в себя осуждение радикального палестинского движения ХАМАС.