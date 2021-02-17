В США обвинили хакера «российского происхождения» в кибератаке

https://static.news.ru/photo/2e42b408-7151-11eb-a02c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белый дом считает, что за хакерской атакой через софт SolarWinds, вероятно, стоял некто «российского происхождения». Об этом заявила замсоветника Белого дома по национальной безопасности Энн Нюбергер.

В конце прошлого года атакам хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds подверглись Пентагон, Минфин, Госдепартамент США, а также министерства внутренней безопасности, торговли, энергетики и Национальное агентство по ядерной безопасности.

Разведывательное сообщество выясняет, кто несёт ответственность за это. Пока этот этап не завершён, я использую формулировку, которую мы использовали ранее: ответствен продвинутый активный игрок, похоже, российского происхождения, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что жертвами действий злоумышленников стали девять федеральных ведомств и около 100 компаний. Нюбергер не исключила, что это число может возрасти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что занимавший в то время пост главы Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд ведомств и частных компаний страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.