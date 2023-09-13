В США назвали вмешательство Байдена на Украине несправедливой интервенцией

Фото: White House/Global Look Press

Вмешательство США в украинский конфликт войдет в историю как несправедливая интервенция, заявила журналист Виктория Уайт Бергер в статье American Thinker. По ее словам, вмешательство движимо скрытыми амбициями политических элит.

Если продолжительное вмешательство базируется, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией. У США уже было подобное во Вьетнаме, — написала Виктория Бергер.

Решение президента США Джо Байдена о помощи Украине привело к многочисленным односторонним военным, финансовым и чисто политическим действиям. Главным намерением американского лидера является скрыть свои «преступные и аморальные действия», включая махинации с украинской Burisma, отметила автор статьи.

Ранее российское посольство в США заявило, что Белый дом, по сути, признался в совершении Вашингтоном военных преступлений на Украине. Таким образом в диппредставительстве прокомментировали заявление координатора по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джона Кирби о поставках Киеву кассетных боеприпасов.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность, что Украина использует кассетные боеприпасы для военных преступлений. Однако он считает, что это оружие вряд ли изменит ход спецоперации.