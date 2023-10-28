В США назвали предварительную причину массового расстрела в штате Мэн Комиссар Саущук: стрелок в штате Мэн мог страдать психическим расстройством

Фото: Lewiston Police Department/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причиной массового расстрела людей в штате Мэн в США могло быть психическое расстройство преступника Роберта Карда, заявил на пресс-конференции комиссар департамента общественной безопасности штата Майкл Саущук. По его словам, которые приводит The Washington Post, родственники стрелка рассказали полиции, что тот жаловался на своего рода паранойю.

Когда вы говорите о том, есть ли здесь мотив, я думаю, что в этом явно есть компонент психического здоровья, — уточнил Саущук.

При этом, признал комиссар, у полиции нет достоверных данных о том, проходил ли Кард когда-либо психиатрическое лечение. Следователи продолжают выяснять детали жизни стрелка и обстоятельства трагедии.

26 октября в американском городе Льюистон (штат Мэн) мужчина открыл огонь по посетителям местного бара и боулинга, а затем скрылся. По данным полиции, стрельба велась в трех разных точках города. Из-за действий стрелка погибли не менее 22 человек и ранены порядка 60. Автомобиль подозреваемого нашли в соседнем городе Лисбоне. Личность преступника установили по камерам видеонаблюдения. Его поисками занимались сотни полицейских. В итоге Карда обнаружили мертвым. Предварительно, мужчина совершил суицид.