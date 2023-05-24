В США назвали девять причин проблемы госдолга США The Washington Post перечислило 9 ключевых событий, которые довели госдолг США до $31 трлн

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Американское издание The Washington Post перечислило девять ключевых событий, которые привели США к проблеме госдолга в $31,4 трлн и потенциальной угрозе дефолта. В качестве первого события, журналисты назвали снижение налогов президентом Джорджем Бушем — младшим в 2001 году, показатель госдолга достиг отметки в $5,7 трлн. Затем война в Афганистане и Ираке, которые подняли уровень госдолга до $6,5 трлн. На третьем месте оказалась инициатива администрации США по бесплатному выделению рецептурных лекарств для престарелых — $8,4 трлн.

Мировой экономический кризис 2008–2013 годов, а также продолжение политики Буша-младшего по налоговым послаблениям привел к увеличению госдолга до отметки в $16,8 трлн. Шестой причиной журналисты называют налоговые сокращения Трампа — $20,5 трлн. Принятые конгрессом проекты бюджета при Трампе увеличили уровень госдолга до $22,7 трлн.

Пандемия коронавируса и принятые меры в 2020 году привели к росту потолка госдолга до $27,7 трлн. Последней причиной, по мнению публицистов, стали меры Байдена по борьбе с последствиями пандемии, которые стали причиной последнего повышения госдолга к нынешним $31,4 трлн.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что команда спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, «отбросивших назад» переговоры с администрацией по проблеме государственного долга страны. При этом она подчеркнула, что в Белом доме готовы встречаться с членами конгресса в любое время. Жан-Пьер также призвала серьезно относиться к возникшей ситуации.