В США назвали число эвакуированных из Афганистана

За последние 17 дней США эвакуировали из Афганистана более 120 тысяч американцев, граждан стран-союзников и афганцев. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

Его слова приведены на сайте Белого дома.

При этом глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи уточнил , что из Афганистана были эвакуированы более 6 тысяч гражданских лиц США. По словам генерала, на борту последних пяти рейсов из Кабула никого из американских граждан уже не было.

Маккензи подчеркнул, что Штаты продолжат попытки вывезти из Афганистана оставшихся там американских граждан и желающих покинуть страну афганцев.

Ранее стало известно, что военные США 30 августа завершили эвакуацию в аэропорту Кабула и покинули Афганистан. Таким образом, миссия, длившаяся практически 20 лет, была завершена.

Американские войска были введены в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Весной 2021 года президент Джо Байден объявил о выводе военных из страны. на этом фоне движение «Талибан» (признано террористической организацией, запрещено в России) перешло в наступление и захватило контроль практически по всей стране, за исключением провинции Панджшер.