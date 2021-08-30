В США назвали число эвакуированных из Афганистана

За последние 17 дней США эвакуировали из Афганистана более 120 тысяч американцев, граждан стран-союзников и афганцев. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
Его слова
При этом глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи
Маккензи подчеркнул, что Штаты
Ранее стало известно, что военные США 30 августа завершили эвакуацию в аэропорту Кабула и покинули Афганистан. Таким образом, миссия, длившаяся практически 20 лет, была завершена.
Американские войска были введены в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Весной 2021 года президент Джо Байден объявил о выводе военных из страны. на этом фоне движение «Талибан» (признано террористической организацией, запрещено в России) перешло в наступление и захватило контроль практически по всей стране, за исключением провинции Панджшер.