В США нашли трупы пропавших без вести участника группы Lotus и его сына В США нашли трупы пропавших без вести участника группы Lotus Чака Морриса и его сына

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В США найдены тела барабанщика музыкальной группы Lotus, 47-летнего Чака Морриса, и его 20-летнего сына Чарли после трехнедельных поисков, сообщает Entertainment Tonight. Они пропали после сплава на байдарках 16 марта, и спустя несколько дней их объявили в розыск.

Мы искренне соболезнуем семье Чака и Чарли Моррисов. Сегодня мы благодарим спасателей за то, что они помогли закрыть это дело, — заявили в полицейском участке.

Спасатели, участвовавшие в поиске, отмечают, что из-за низкой температуры воды мужчинам было бы трудно выжить. Тела найдены с помощью специальных глубоководных аппаратов, работающих в сложных условиях. Причина трагедии пока неизвестна.

Участники группы Lotus выразили соболезнования семье погибших и призвали фанатов почтить память барабанщика и его сына. Lotus — это многожанровая музыкальная группа, основанная в США в 1999 году. Чак Моррис присоединился к ней в 2001 году. Дискография группы включает более десяти альбомов.

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