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В США начались крупнейшие военно-морские учения со времён холодной войны

13:10, 03 августа 2021
В США начались крупнейшие военно-морские учения со времён холодной войны Фото: USNavy/facebook.com
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В Соединённых Штатах начались глобальные интегрированные военно-морские учения LSE 2021, в которых задействованы основные боевые корабли и амфибийно-десантные силы. Эти манёвры являются крупнейшими со времён холодной войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВМС США.

Как отмечают американские военные, учения «основаны на сценарии глобального противодействия бросившим вызов силам противника». По планам организаторов, они должны «продемонстрировать решимость НАТО и возможности США в условиях стратегического соревнования».

В учениях, которые продолжатся до 16 августа, задействованы около 36 боевых кораблей, включая авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, ударные подводные лодки и большие десантные корабли, а также палубная и морская авиация. В общей сложности в них принимает участие свыше 25 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что международные украинско-американские военные учения Rapid Tridеnt 2021 начнутся 20 сентября и продлятся до 1 октября. К проведению собираются привлечь до шести тысяч военных из 15 стран.

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