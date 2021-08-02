В США начались крупнейшие военно-морские учения со времён холодной войны

В Соединённых Штатах начались глобальные интегрированные военно-морские учения LSE 2021, в которых задействованы основные боевые корабли и амфибийно-десантные силы. Эти манёвры являются крупнейшими со времён холодной войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВМС США.

Как отмечают американские военные, учения « основаны на сценарии глобального противодействия бросившим вызов силам противника». По планам организаторов, они должны «продемонстрировать решимость НАТО и возможности США в условиях стратегического соревнования».

В учениях, которые продолжатся до 16 августа, задействованы около 36 боевых кораблей, включая авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, ударные подводные лодки и большие десантные корабли, а также палубная и морская авиация. В общей сложности в них принимает участие свыше 25 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что международные украинско-американские военные учения Rapid Tridеnt 2021 начнутся 20 сентября и продлятся до 1 октября. К проведению собираются привлечь до шести тысяч военных из 15 стран.