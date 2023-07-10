В США наблюдается рекордный рост заболеваемости сифилисом BBC: в США началась эпидемия сифилиса

Фото: Petty Officer 2nd Class Sara Esh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ученые США зафиксировали резкий рост заболеваемости сифилисом, которого не наблюдалось за последние 70 лет. Особую озабоченность медиков вызывают участившиеся случаи врожденного сифилиса, которые в некоторых штатах повысились на 900%. Причинами внезапной эпидемии медики назвали ухудшение экономики, пандемию и вызванный ею «сбой в системе общественного здравоохранения», сообщает ВВС.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США обнародовали тревожные цифры. В 2020 году число заражений сифилисом в стране выросло в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом и снова увеличились в 2021 году на 32%, что стало самым высоким значением за последние 70 лет. Врачи в Миссисипи сообщили о росте случаев врожденного сифилиса у детей на 900% за последние пять лет. По данным издания, эта тенденция нарастает с каждым годом.

20 лет назад мы думали, что находимся на грани ликвидации сифилиса. Сейчас же нет сомнений, что мы наблюдаем рост заболеваемости сифилисом темпами, которых мы не видели в течение долгих лет, — сообщил директор отдела профилактики венерических заболеваний США (CDC) Леандро Мена.

Главными причинами эпидемии сифилиса издание называет сбой в работе медицинских ресурсов во время пандемии, кризис стоимости жизни и низкий уровень заботы о собственном здоровье в обществе.

Чаще всего страдают женщины, потерявшие свой дом или борющиеся со злоупотреблением психоактивными веществами, которое усугубилось во время пандемии COVID-19, — говорит младший научный сотрудник Исследовательского института клиники Маршфилд в Висконсине Мария Сундарам.

Еще одной причиной роста заболеваемости стало снижение страха перед венерическими болезнями из-за появления антиретровирусной терапии ВИЧ.

Теперь, благодаря достижениям медицины, ВИЧ рассматривается как хроническое заболевание. Риск заражения ВИЧ больше не является стимулом для людей использовать презервативы или другие средства профилактики венерических болезней, — говорится в сообщении.

Также издание приводит данные японских исследований, которые установили прямую связь между участившимися случаями «незащищенного случайного секса» благодаря приложениям для «быстрых знакомств» и ростом заболеваемости сифилисом. Ученым пока не удалось найти ответ на вопрос, почему число заболеваний сифилисом растет быстрее остальных. По словам экспертов, нет убедительных доказательств того, что находящиеся в обращении штаммы стали более вирулентными.

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