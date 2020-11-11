В США мужчина проглотил шурупы ради теста на коронавирус

В американском городе Южный Милуоки штата Висконсин мужчина наглотался шурупов в надежде попасть в больнице ради теста на коронавирус.
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На заправку прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб, мужчину госпитализировали. Его состояние оценивалось как стабильное, американца перевели в отделение реанимации. При этом, сделали ли ему тест на COVID-19, не уточняется.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский продюсер Виктор Дробыш, которого госпитализировали с коронавирусом и пневмонией, заявил, что чувствует себя гораздо лучше.