В США мужчина проглотил шурупы ради теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/1a2e4006-2438-11eb-b253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В американском городе Южный Милуоки штата Висконсин мужчина наглотался шурупов в надежде попасть в больнице ради теста на коронавирус.

По данным издания Milwaukee Journal Sentinel, инцидент произошёл вечером 13 октября — 36-летний житель Южного Милуоки пришёл на автомобильную заправку в городе Гринфилд, заявил, что проглотил шурупы и попросил вызвать медиков. Он пояснил, что хочет пройти тест на коронавирус, но не нашёл ни одного места, где мог бы сделать это. Тогда для того, чтобы попасть в больницу, он проглотил шурупы.

На заправку прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб, мужчину госпитализировали. Его состояние оценивалось как стабильное, американца перевели в отделение реанимации. При этом, сделали ли ему тест на COVID-19, не уточняется.

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