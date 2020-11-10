Госпитализированный с COVID-19 Дробыш рассказал о своём самочувствии

https://static.news.ru/photo/05261738-23f7-11eb-92c7-fa163e074e61_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российский продюсер Виктор Дробыш, которого госпитализировали с коронавирусом и пневмонией, заявил, что чувствует себя гораздо лучше.

Об этом он рассказал в беседе с «360». По его словам, он болеет уже вторую неделю. Дробыш также предположил, что новость о его болезни просочилась в СМИ от коллег, несмотря на то что он просил их оставить это в тайне.

Лежу, да. Нормально [себя чувствую]. Я уже вторую неделю болею, — рассказал продюсер.

11 ноября NEWS.ru писал о том, что Виктора Дробыша госпитализировали в Москве из-за осложнений на фоне заражения COVID-19. Отмечается, что у него развилась пневмония после инфицирования коронавирусом. По данным Mash, продюсер находится в состоянии средней тяжести.

54-летний композитор является заслуженным артистом России. За свою карьеру он сотрудничал со многими российскими артистами, в том числе с Валерией, Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Николаем Носковым и другими.

Также 11 ноября, как писал NEWS.ru, стало известно о выявлении COVID-19 у губернатора Камчатского края Владимира Солодова — он сообщил, что его тест на COVID-19 оказался положительным.