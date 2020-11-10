Госпитализированный с COVID-19 Дробыш рассказал о своём самочувствии

Российский продюсер Виктор Дробыш, которого госпитализировали с коронавирусом и пневмонией, заявил, что чувствует себя гораздо лучше.
Об этом он
Лежу, да. Нормально [себя чувствую]. Я уже вторую неделю болею, — рассказал продюсер.
11 ноября NEWS.ru писал о том, что Виктора Дробыша госпитализировали в Москве из-за осложнений на фоне заражения COVID-19. Отмечается, что у него развилась пневмония после инфицирования коронавирусом. По данным Mash, продюсер находится в состоянии средней тяжести.
54-летний композитор является заслуженным артистом России. За свою карьеру он сотрудничал со многими российскими артистами, в том числе с Валерией, Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Николаем Носковым и другими.
Также 11 ноября, как писал NEWS.ru, стало известно о выявлении COVID-19 у губернатора Камчатского края Владимира Солодова — он сообщил, что его тест на COVID-19 оказался положительным.