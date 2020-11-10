Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что его тест на COVID-19 оказался положительным.
Об этом он заявил лично, опубликовав в своём Instagram видеообращение.
К сожалению, должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. Я перехожу на режим самоизоляции. Самочувствие, в целом, нормальное, буду продолжать работать в режиме видеоконференций, — сказал глава региона.
Жителям края он пожелал доброго здоровья и посоветовал беречь себя.
Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. В своём канале в Telegram он пообещал уйти на самоизоляцию.