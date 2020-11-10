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Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом

04:46, 11 ноября 2020
Фото: instagram.com/vv_solodov

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что его тест на COVID-19 оказался положительным.

Об этом он заявил лично, опубликовав в своём Instagram видеообращение.

К сожалению, должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. Я перехожу на режим самоизоляции. Самочувствие, в целом, нормальное, буду продолжать работать в режиме видеоконференций, — сказал глава региона.

Жителям края он пожелал доброго здоровья и посоветовал беречь себя.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. В своём канале в Telegram он пообещал уйти на самоизоляцию.

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