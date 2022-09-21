В США могут ввести новые санкции против почти 200 россиян

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Конгресс США

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который касается возможности введения санкций против почти 200 россиян, близких, по мнению Вашингтона, к президенту России Владимиру Путину и замешанных в коррупции, об этом сообщается на сайте Тома Малиновски — инициатора законопроекта. В список вошли российские военачальники, федеральные министры, законотворцы, бизнесмены, деятели культуры и другие.

Наш законопроект посылает четкий сигнал о том, что Конгресс поддерживает людей Украины и тех смелых россиян, которые просили нас принять меры против коррумпированных пособников Путина, — заявил Малиновски.

Один из соавторов законопроекта, конгрессмен Джон Кертис, заявил, что те, кто так или иначе ассоциируются с Путиным,"не должны иметь свободный доступ в США" и подчеркнул, что санкции будут направлены на то, чтобы ограничить свободный въезд в США людям из списка и доступ к средствам на территории страны.

Законопроект предстоит рассмотреть Сенату Конгресса США. Если инициатива будет утверждена, документ поступит на подпись президенту Америки Джо Байдену.