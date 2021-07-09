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В США испугались Трампа из-за слов о восстановлении в должности

08:34, 10 июля 2021
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В Министерстве юстиции США отметили, что заявления бывшего президента США Дональда Трампа о возможном восстановлении его в должности являются опасными. Об этом сообщает CNN.

В интервью одному из изданий Трамп сказал, что может вернуться к обязанностям президента, если выборы 2020 года будут признаны сфальсифицированными. В Минюсте считают, что для восстановления Трампа в должности нет никаких правовых механизмов. Сообщения о сфальсифицированных выборах полностью опровергли. 

Федеральные прокуроры подчеркнули, что заявления Трампа могут спровоцировать новые волны насилия в стране.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах подать иски против технологических гигантов, в числе которых Facebook, Twitter и Google. Он назвал цензурой действия этих компаний по блокировке его аккаунтов в социальных сетях. Бывший глава Белого дома заявил, что кроме компенсации и восстановления аккаунтов он хочет, чтобы технологические гиганты понесли ответственность за свои действия.

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