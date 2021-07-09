В США испугались Трампа из-за слов о восстановлении в должности

В Министерстве юстиции США отметили, что заявления бывшего президента США Дональда Трампа о возможном восстановлении его в должности являются опасными. Об этом сообщает CNN.

В интервью одному из изданий Трамп сказал, что может вернуться к обязанностям президента, если выборы 2020 года будут признаны сфальсифицированными. В Минюсте считают , что для восстановления Трампа в должности нет никаких правовых механизмов. Сообщения о сфальсифицированных выборах полностью опровергли.

Федеральные прокуроры подчеркнули, что заявления Трампа могут спровоцировать новые волны насилия в стране.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах подать иски против технологических гигантов, в числе которых Facebook, Twitter и Google. Он назвал цензурой действия этих компаний по блокировке его аккаунтов в социальных сетях. Бывший глава Белого дома заявил, что кроме компенсации и восстановления аккаунтов он хочет, чтобы технологические гиганты понесли ответственность за свои действия.