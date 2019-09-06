https://static.news.ru/photo/38e30e5e-d1f1-11e9-a5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Burkhard Sauskojus/imagebroker.com/Global Look Press

В техасском городе Роузбад енот целых 20 часов хозяйствовал в доме местного судьи Мэттью Райта. Об этом мужчина сам рассказал в Facebook .

По словам Райта, енот пробрался в их дом в пять утра 2 сентября. Они долгое время пытался его поймать, однако попытки не увенчались успехом. Незваный гость к тому же умудрялся портить вещи.

В Facebook Райт объявился только ближе к ночи и рассказал, что они «зашли в тактический тупик».

Мы решились на стратегическое отступление: расставили ловушки в надежде, что враг рискнёт выбраться за едой. Первый, кто скажет, что этот преступник — милаха, получит нового питомца, — написал он.

Мужчина рассказал, что план с капканами не сработал. Енот проигнорировал ловушку и от усталости заснул на карнизе. Судья пошутил, что пушистый «преступник» пробудет в заключении до 30 минут, «после чего получит условно-досрочное освобождение с запретом на нелегальные проникновения».

Как ранее писал News.ru, пьяные еноты заполонили улицы Оттавы. Животные бродят по улицам, спотыкаясь о предметы, или просто спят «с похмелья». По словам биологов, животные наелись забродивших фруктов.