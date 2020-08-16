В США число погибших от COVID-19 превысило 170 тысяч

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Число погибших от коронавируса в Соединённых Штатах превысило 170 тысяч, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк (32 840 летальных исходов), далее идёт Нью-Джерси (15 912) и Калифорния (11 234).

Соединённые Штаты, по состоянию на 17 августа, лидируют в мире по числе инфицированных коронавирусной инфекцией — более 5,4 млн человек заразились, свыше 1,8 млн пациентов.

Всего в мире выявлено более 21,59 млн, более 773,6 тысячи человек скончались и свыше 13,59 млн человек вылечились.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске начали второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции нового типа.