В США число погибших от COVID-19 превысило 170 тысяч

Число погибших от коронавируса в Соединённых Штатах превысило 170 тысяч, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
Наибольшее число смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк (32 840 летальных исходов), далее идёт Нью-Джерси (15 912) и Калифорния (11 234).
Соединённые Штаты, по состоянию на 17 августа, лидируют в мире по числе инфицированных коронавирусной инфекцией — более 5,4 млн человек заразились, свыше 1,8 млн пациентов.
Всего в мире выявлено более 21,59 млн, более 773,6 тысячи человек скончались и свыше 13,59 млн человек вылечились.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске начали второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции нового типа.
Добавьте наши новости в избранные источники