В Пентагоне оценили ядерную мощь России Глава Пентагона Ллойд Остин: ядерный арсенал России представляет сложности для США

Ллойд Остин / Фото Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Ядерный арсенал в распоряжении России представляет серьёзные сложности для США, заявил во время выступления на слушаниях в палате представителей глава Пентагона Ллойд Остин. Он назвал несколько стран, представляющих угрозу для безопасности США.

По его оценке, наиболее серьёзную опасность для обороны Америки наряду с Россией представляют Китай, КНДР, Иран и террористические группировки.

Наша ядерная триада остаётся главной опорой национальной обороны. Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей, — сказал Остин.

Накануне политолог Евгений Сатановский назвал выделение $40 млрд на военную помощь Киеву «последним ужином приговорённого перед свиданием с электрическим стулом». По его мнению, после такого «аттракциона неслыханной щедрости» американские руководители устроят на Украине ядерный взрыв средней мощности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее в эфире «Радио КП» заявил, что Россия может использовать ядерное оружие только в том случае, если удар будет нанесён по нашей стране.