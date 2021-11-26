В Нью-Йорке введён режим ЧС из-за распространения коронавируса

В штате Нью-Йорк введён решим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 15 января 2022 года. Такое решение приняла губернатор штата Кэти Хокул. Причиной стало распространение COVID-19. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства штата.

В тексте документа говорится , что в последнее время в штате наблюдается рост числа заражений, которого не было с апреля 2020 года.

Принимая во внимание, что количество новых госпитализаций, связанных с COVID-19, увеличилось за последний месяц и составило более 300 новых госпитализаций в день; учитывая, что штат должен применять скоординированный подход для обеспечения вместительности больниц, <...> я объявляю чрезвычайное положение во всём штате Нью-Йорк до 15 января 2022 года, — приводятся в документе слова губернатора Хокул.

В документе отмечается, что медицинские учреждения смогут отказывать в приёме больным, не нуждающимся в серьёзных и неотложных процедурах. При этом больницам и поликлиникам помогут в приобретении «критически важных» медикаментов, материалов и оборудования.

Режим ЧС будет введён с 3 декабря.

По данным университета Джонса Хопкинса, за сутки в штате Нью-Йорк коронавирусом заразились 7091 человек, умерли 24 человека. Всего за время пандемии в Нью-Йорке выявлено 2 699 233 случая COVID-19, умерли 57 322 жителя штата.

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