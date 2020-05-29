В Миннеаполисе арестовали освещавшую протесты съёмочную группу CNN

https://static.news.ru/photo/bd459572-a19e-11ea-bc16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском Миннеаполисе полиция арестовала съёмочную группу телеканала CNN, освещавшую протесты, продолжающиеся в городе из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании стражами порядка.

В момент ареста репортёр Омар Хименес находился в прямом эфире. Он показывал, как полицейские арестовывают протестующего. В этот момент к журналисту подошли правоохранители, заковали в наручники и увели.

Minnesota State Police arresting CNN's @OmarJimenez and crew live on TV on @NewDay for reporting on the protests. Police say they were arrested because they were told to move and didn't. Omar was completely respectful and cooperative, ans asked the police where to do the report. pic.twitter.com/HPVtvQ59Xo — Sam Fernando (@Sujayanth) May 29, 2020

Хименес во время задержания сообщил патрульным, что является представителем прессы. Он также говорил, что готов сменить локацию, если его присутствие как-то мешает.

CNN потребовал немедленного освобождения своих сотрудников. Представители телеканала заявили о нарушении правоохранителями Первой поправки к Конституции США. Она гарантирует, что Конгресс США не станет посягать на свободу слова и свободу прессы.

A CNN reporter & his production team were arrested this morning in Minneapolis for doing their jobs, despite identifying themselves - a clear violation of their First Amendment rights. The authorities in Minnesota, incl. the Governor, must release the 3 CNN employees immediately. — CNN Communications (@CNNPR) May 29, 2020

Протесты в крупнейшем городе Миннесоты начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования. На похороны Флойда собрали более $1,5 млн, писал NEWS.ru.