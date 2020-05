В Миннеаполисе арестовали освещавшую протесты съёмочную группу CNN

В момент ареста репортёр Омар Хименес находился в прямом эфире. Он показывал, как полицейские арестовывают протестующего. В этот момент к журналисту подошли правоохранители, заковали в наручники и увели.

Minnesota State Police arresting CNN's @OmarJimenez and crew live on TV on @NewDay for reporting on the protests. Police say they were arrested because they were told to move and didn't. Omar was completely respectful and cooperative, ans asked the police where to do the report. pic.twitter.com/HPVtvQ59Xo