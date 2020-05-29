США

В Миннеаполисе арестовали освещавшую протесты съёмочную группу CNN

14:21, 29 мая 2020
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском Миннеаполисе полиция арестовала съёмочную группу телеканала CNN, освещавшую протесты, продолжающиеся в городе из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании стражами порядка.

В момент ареста репортёр Омар Хименес находился в прямом эфире. Он показывал, как полицейские арестовывают протестующего. В этот момент к журналисту подошли правоохранители, заковали в наручники и увели.

Хименес во время задержания сообщил патрульным, что является представителем прессы. Он также говорил, что готов сменить локацию, если его присутствие как-то мешает.

CNN потребовал немедленного освобождения своих сотрудников. Представители телеканала заявили о нарушении правоохранителями Первой поправки к Конституции США. Она гарантирует, что Конгресс США не станет посягать на свободу слова и свободу прессы.

Протесты в крупнейшем городе Миннесоты начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования. На похороны Флойда собрали более $1,5 млн, писал NEWS.ru.

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