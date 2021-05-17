В МИД заявили, что США ещё могут пересмотреть позицию по ДОН

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Штаты и их союзники ещё имеют возможность пересмотреть свою позицию по Договору по открытому небу (ДОН). Однако Вашингтон едва ли воспользуется этим шансом. Данной информацией с журналистами поделился заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что российский закон о денонсации договора ещё не вступил в силу. Поэтому пока что у Штатов и их союзников есть время на пересмотр своей позиции по данному вопросу.

Хотя, честно говоря, я не очень верю в то, что это произойдёт, — подчеркнул Рябков.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. Это вынужденный ответный шаг Москвы на действия США, которые в прошлом году вышли из договора и не захотели возвращаться к переговорному процессу, несмотря на призывы российской стороны. Как отмечали в МИД, решение Вашингтона существенно нарушает баланс интересов государств-участников.

Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету 2021 года. Если Вашингтон к этому времени не уведомит Москву о готовности возобновить участие в договоре, РФ направит депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о выходе из соглашения. С этого момента начнётся отсчёт полугодового срока, предшествующего официальному и окончательному выходу России из соглашения.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента денонсировать Договор по открытому небу.