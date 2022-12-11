В Белом доме рассказали, что Грайнер попала в больницу по возвращении в США Кирби заявил, что баскетболистка Грайнер пребывает в больнице в хорошем состоянии

Фото: Сандурская Софья/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер после возвращения в Соединенные Штаты хорошо себя чувствует, заявил в беседе с ABC представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, сейчас она находится в военном медцентре в Сан-Антонио, штат Техас, и получает необходимую помощь для интеграции в местное общество.

Она в Сан-Антонио, в армейском медицинском центре Брук, получает соответствующую помощь в области психического и физического здоровья, просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции обратно в американское общество. <...> Она в очень хорошем настроении и в добром здравии, — поделился Кирби.

8 декабря после длительных переговоров России и США Грайнер обменяли на предпринимателя Виктора Бута, который был обвинен в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби. Бывший президент США Дональд Трамп назвал его позором для страны, так как сделка не равнозначна из-за тяжести выдвинутых Буту обвинений.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В ее багаже было обнаружено гашишное масло. Спортсменку арестовали, в августе Химкинский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. В октябре Мособлсуд оставил жалобу защиты спортсменки без удовлетворения, отказавшись смягчить ей приговор. Позже ее этапировали из СИЗО в колонию.