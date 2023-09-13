В Белом доме не видят возможности перемирия на Украине на условиях США

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В Вашингтоне в текущем положении не видят возможности завершить конфликт на Украине на устраивающих США условиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. По его словам, в число критериев, которые устроили бы Вашингтон в позиции России, входят «уважение суверенитета» Киева, вывод российских войск и успехи Украины в возвращении потерянных территорий.

Очевидно, что этого не случится прямо сейчас, — заявил Кирби.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон должен оказать на Киев влияние, если говорит о готовности украинских властей к дипломатическому урегулированию кризиса. В частности, он обратил внимание на необходимость отмены законодательного запрета проведения любых переговоров, который утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Немецкий политолог Александр Рар заявлял, что мирные переговоры по украинскому конфликту начнутся в конце 2023 года, если ситуация в зоне специальной военной операции для ВСУ не изменится. По его мнению, все также будет зависеть от решения Запада и США, которые могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к такому пути разрешения конфликта.