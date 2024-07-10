В Белом доме назвали сроки размещения дальнобойного оружия в Германии Белый дом: США разместят дальнобойное оружие в Германии в 2026 году

Фото: Navy Ensign Sean Ianno

США планируют начать развертывание своих дальнобойных вооружений на территории Германии в 2026 году, сказано в совместном заявлении Вашингтона и Берлина, приведенном на сайте Белого дома. Отмечается, что, помимо прочего, в ФРГ будут размещены и гиперзвуковые ракеты.

Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем, — сказано в материале.

В заявлении уточняется, что в числе планируемых к размещению вооружений будут ракеты SM-6, Tomahawk, а также разрабатываемое в настоящий момент гиперзвуковое оружие. Подчеркивается, что развертывание этих средств «продемонстрирует приверженность Соединенных Штатов НАТО и их вклад в европейское комплексное сдерживание».

Ранее сообщалось, что на военных базах США в Европе были усилены меры безопасности из-за опасений готовящегося саботажа. Отмечалось, что речь шла якобы о злоумышленниках, связанных с Россией. Утверждалось, что американская разведка получила информацию о том, что «нанятые РФ лица» намерены организовать серию атак по саботажу военных объектов Соединенных Штатов.

Командование США в Европе отказалось сообщать конкретные причины усиления мер безопасности. Военные ограничились заявлением о «комбинации факторов потенциально влияющих на безопасность американских сил».