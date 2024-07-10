На европейских базах США усилили безопасность CNN: на базах США усилили безопасность из опасений саботажа

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На военных базах США в Европе на опасениях готовящегося саботажа были усилены меры безопасности, передает CNN со ссылкой на источники. Причем речь идет якобы о злоумышленниках, связанных с Россией.

Собеседники телеканала рассказали, что американская разведка получила информацию о том, что нанятые Россией лица намерены организовать серию атак по саботажу военных объектов США. Командование США в Европе отказалось сообщать CNN конкретные причины усиления мер безопасности. Военные ограничились заявлением о «комбинации факторов потенциально влияющих на безопасность американских сил».

Несколько военных баз США в Европе 30 июня были переведены в состояние повышенной готовности из-за, возможно, самой высокой «за как минимум 10 лет» угрозы теракта, информирует CNN. По данным журналистов, целью атаки могут стать военный персонал или американские объекты. Минобороны Соединенных Штатов подтвердило ввод дополнительных мер для обеспечения безопасности американских военнослужащих в Европе.

Пилотам авиабазы ВВС США Шпангдалем 1 июля на западе Германии запретили появляться в форме за ее пределами. Теперь военные должны добираться до места службы в гражданской одежде, следует из распоряжения командования. Как отмечается, решение принято в целях «мер предосторожности».

Это не первый случай, когда военнослужащим США запрещают носить форму вне места службы. Подобное решение принималось в 2010 году Европейским командованием ВС США. В 2014 году запрет был введен на ее ношение при поездках на службу, но в 2022 году ограничения смягчили. Уточняется, что соответствующие меры принимались из-за угроз террористической опасности.