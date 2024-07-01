Американским летчикам в Европе приказали снять форму Stars and Stripes: летчикам США в Германии запретили носить форму вне базы

Фото: Senior Airman Kayla Palmer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пилотам авиабазы ВВС США Шпангдалем на западе Германии запретили появляться в форме за ее пределами, сообщает издание Stars and Stripes. Теперь военные должны добираться до места службы в гражданской одежде, следует из распоряжения командования. Как отмечается, решение принято в целях «мер предосторожности».

Издание отмечает, что это не первый случай, когда военнослужащим США запрещают носить форму вне места службы. Подобное решение принималось в 2010 году Европейским командованием ВС США. В 2014 году запрет был введен на ее ношение при поездках на службу, но в 2022 году ограничения смягчили. Уточняется, что соответствующие меры принимались из-за угроз террористической опасности.

Ранее в CNN сообщили, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки. Один из источников отметил, что с подобным уровнем угрозы американцы столкнулись впервые за последнее десятилетие. Данное сообщение подтвердили в американском Минобороны.

До этого сообщалось о митинге перед американской военной базой Кадэна в японской префектуре Окинава. Акция протеста связана с изнасилованиями американскими военными двух местных девушек. По имеющимся данным, одной из них было меньше 16 лет.