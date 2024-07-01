Пентагон подтвердил усиление защиты военных в Европе

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Минобороны Соединенных Штатов вводит дополнительные меры для обеспечения безопасности американских военнослужащих в Европе, сообщили ТАСС в пресс-службе Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM). Агентство попросило прокомментировать информацию CNN о переводе военных баз США в Европе в состояние повышенной готовности.

Мы зачастую принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих. Из соображений безопасности мы не будем описывать конкретные меры, но мы не теряем бдительности, — пояснили в пресс-службе EUCOM.

В командовании подчеркнули, что постоянно призывают американских солдат «сохранять бдительность» и быть начеку. В CNN со ссылкой на американских чиновников сообщили, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки. Один из источников отметил, что с подобным уровнем угрозы американцы столкнулись впервые за последнее десятилетие.

Переговоры между представителями Минобороны и Пентагона необходимы для ядерной безопасности России и США, заявил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Важен контакт между главой российского министерства Андреем Белоусовым и шефом американского Ллойдом Остином, отметил он.