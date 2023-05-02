В армии США сообщили о готовности Украины к наступлению Генерал ВС США Милли: Украина получила возможность для проведения наступательных операций

Фото: Министерство обороны Украины

Украина в настоящее время имеет возможность для проведения наступательных операций. Об этом в интервью журналу Foreign Affairs заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. При этом он не стал называть конкретных сроков начала операции.

Украинцы прямо сейчас имеют возможности для атаки, они могут проводить наступательные операции. <...> У них значительный объем планирования и координации и всего, что делать, если бы они решили провести наступательную операцию, — сказал американский военный.

Он также добавил, что Киев располагает значительным количеством ресурсов и для обороны, эти объемы выросли за последний год. Однако что касается возможных сроков начала наступательной операции, то здесь, по словам Милли, решение остается за Украиной.

Также генерал предположил, что военный конфликт между Россией и Украиной вряд ли завершится в 2023 году, поскольку обе стороны не успеют реализовать свои политические цели. При мнению Милли, Россия очень сильно пострадала за время проведения военной операции и Москва в течение двух лет может согласиться на переговоры с Киевом.

Кроме того, Милли сообщил, что в первые месяцы военной операции на Украине руководство РФ планировало сместить президента страны Владимира Зеленского, взять под контроль столицу государства, продвинуть линию фронта до Днепра и отрезать выход к Азовскому морю. Однако затем военное руководство России изменило стратегические цели СВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.