В 2019 году США стали лидерами по численности миллиардеров

https://static.news.ru/photo/cd03cab8-bb04-11ea-ad81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Численность миллиардеров в мире и совокупная стоимость их состояний показала значительный рост по итогам 2019 года, следует из данных аналитической компании Wealth-X.

Опубликованная во вторник «Перепись миллиардеров» продемонстрировала , что в мире в 2019 году насчитывалось 2825 миллиардеров — это на 221, или на 8,5% превышает показатель 2018 года.

При этом совокупная стоимость их состояний показала рост на 10,3% в годовом выражении — до $9,4 трлн. Абсолютными лидерами по количеству миллиардеров в 2019 году стали США — там насчитывалось 788 богатейших людей. На втором месте оказался Китай — по данным аналитической компании, в КНР проживают 342 миллиардера. На третьем месте расположилась Германия со 153 миллиардерами и состоянием в $477 млрд. Четвёртое место по числу миллиардеров занимает Россия: по итогам прошлого года в стране выросло как их количество — на 11,8%, до 114 человек, так и состояние — на 9,9%, до $390 млрд. Позади России, на пятом месте списка, находится Швейцария со 100 миллиардерами и совокупным состоянием $274 млрд.

Первое место среди городов занял Нью-Йорк — там насчитывалось 113 миллиардеров с состоянием в $1 млрд. Далее в списке расположились Гонконг (96 человек) и Сан-Франциско (77 человек). Столица КНР заняла только шестое место — в «перепись» вошли лишь 57 китайских миллиардеров.

В текущем году аналитики ожидают изменения ситуации в связи с пандемией коронавируса. Так, число миллиардеров может значительно снизиться из-за спада в автомобильной, аэрокосмической и оборонной отраслях. В то же время «спасти» ситуацию могут сферы здравоохранения и страхования, в которых наблюдается подъём.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии COVID-19 в мире заразились 10 147 906 человек. Умерли 501 955. Выздоровели 5 142 425 человек, передаёт Университет Джонса Хопкинса (США). Соединённые Штаты лидируют по числу заболевших — 2 548 996. Из них скончались 125 803 человека. Выписались из стационаров 685 164.

На второй строчке Бразилия — 1 344 143 случая COVID-19. Из них выздоровели 746 018 жителей.

По последним данным, в России с начала пандемии зафиксировано 647,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции за это время стали 9,3 тысячи человек, выздоровели — 412,6 тысячи.

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