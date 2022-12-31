Умерла ветеран американской журналистики Барбара Уолтерс ABC: ветеран американской тележурналистики Барбара Уолтерс умерла в возрасте 93 лет

Фото: imdb.com

В США на 94-м году жизни умерла ветеран американской тележурналистики Барбара Уолтерс. Об этом сообщил телеканал ABC. Причина смерти не называется.

Барбара Уолтерс, ведущая теленовостей - новатор, давняя ведущая и корреспондент ABC News, разбившая стеклянный потолок и ставшая доминирующей силой в индустрии, где когда-то преобладали мужчины, скончалась. Ей было 93 года, - говорится в сообщении телеканала.

Уолтерс родилась в Бостоне в семье потомков беженцев из Российской Империи. В 1951 году она получила степень бакалавра английского языка в колледже Сары Лоуренс, через год начала работать в филиале NBC в Нью-Йорке.

Она стала известной благодаря утренним новостям Today на NBC, ведущей которых была в течение 10 лет. Затем в течение 25 лет Уолтерс была ведущей информационной передачи 20/20 на ABC. В последние годы своей карьеры она являлась ведущей собственного дневного телешоу The View.

12 мая 2014 года журналистка объявила об окончании своей профессиональной деятельности

В 1991 году Уолтерс беседовала в первым президентом России Борисом Ельциным, а в 2001 году стала первым журналистом из США, взявшим интервью у Владимира Путина.

За время карьеры Барбара Уолтерс 12 раз удостаивалась телевизионной премии «Эмми».

29 декабря стало известно о том, что умерла британский модельер Вивьен Вествуд. Ей был 81 год.

Также стало известно о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле. Он скончался в возрасте 82 лет от онкологического заболевания. О смерти футболиста 29 декабря в социальных сетях сообщила его дочь Кели Насименту.

В этот же день в возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. Он широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. В 1999 году он получил звание «Народный артист России», в 2022 году стал Героем Труда.