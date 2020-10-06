Умер гитарист Ван Хален

https://static.news.ru/photo/32d68c7a-cb61-11e9-b48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На 66 году жизни в Соединённых Штатах скончался гитарист Эдвард Ван Хален, основатель рок-группы Van Halen. Причиной смерти стал рак.

Он был лучшим отцом, о котором я когда-либо мог мечтать. Каждый момент, который я делил с ним на сцене и за её пределами, был подарком. Моё сердце разбито, и я не думаю, что когда-нибудь полностью оправлюсь от этой потери, — написал сын музыканта Вольфганг Ван Хален в Instagram.

По данным TMZ, мужчина больше десяти лет боролся с онкологией.

Эдвард Ван Хален основал со своим братом Алексом группу Van Halen в 1972 году. В 2012 году он вошёл в список 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.