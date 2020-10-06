Умер гитарист Ван Хален

На 66 году жизни в Соединённых Штатах скончался гитарист Эдвард Ван Хален, основатель рок-группы Van Halen. Причиной смерти стал рак.
Он был лучшим отцом, о котором я когда-либо мог мечтать. Каждый момент, который я делил с ним на сцене и за её пределами, был подарком. Моё сердце разбито, и я не думаю, что когда-нибудь полностью оправлюсь от этой потери, — написал сын музыканта Вольфганг Ван Хален в Instagram.
По данным TMZ, мужчина больше десяти лет
Эдвард Ван Хален основал со своим братом Алексом группу Van Halen в 1972 году. В 2012 году он вошёл в список 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
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