Избегает ли Байден дебатов с Трампом

До первых дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена осталось две недели. Соперникам по президентским выборам США предстоит три раунда дискуссий. Кандидаты не тратят времени зря и не только отрабатывают тезисы, но и стараются заранее очернить оппонента. Так, сторонники Трампа активно распространяют идею о том, что дебаты — кошмар для Байдена из-за того, что он не может говорить без суфлёра. Впрочем, опыт предыдущих дебатов показывает, что у демократа неплохие шансы на успех.

Сторонники Трампа также утверждают, что Байден уклоняется от публичных выступлений якобы из-за старческого слабоумия. Такой вывод они сделали на основании того, что штаб Байдена ничего не ответил на предложение радиоведущего Джо Рогана провести дебаты кандидатов в рамках его шоу. Трамп тут же согласился, и не удивительно, ведь Роган ранее отрыто критиковал Байдена.

Приближается настоящая угроза для кампании Байдена, — прокомментировал предстоящие дебаты бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. — Посмотрите на его выступление на дебатах 2020 года. Они средненькие в лучшем случае и ниже среднего — в худшем.

В действительности же теледебаты кандидатов в президенты США строго регламентируются специальной комиссией, поэтому Байден имел полное право отказаться от неформальной дискуссии. В трёх раундах традиционных дебатов намерены участвовать оба кандидата, хотя штаб Трампа имеет претензии к выбору ведущих.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый раунд дискуссии 29 сентября будет модерировать ведущий Fox News Крис Уоллес. Телеканал, на котором он работает, как известно, любимое СМИ Трампа, на которое он регулярно ссылается в своих заявлениях. Но Уоллес явно не входит в число его любимых ведущих — Трамп часто критиковал его в Twitter. Поэтому выбор модератора штаб республиканца расценил как попытку подыграть оппоненту.

Это не те модераторы, которых мы бы порекомендовали, если бы нам дали слово, — заявил директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Мурто.

Второй раунд 15 октября будет вести редактор отдела политики G-SPAN Стив Скулли, а третий, 22 октября, корреспондент NBC News Кристен Велкер. При этом на одном из них вопросы будет задавать не ведущий, а зрительный зал — уже известно, что это будут жители Флориды, одного из самых важных колеблющихся штатов.

О том, как Джо Байден выступит на дебатах, остаётся только гадать. С одной стороны, критики демократа правы в том, что чем меньше он появляется на публике, тем лучше мнение о нём избирателей. Публичные выступления немолодого политика часто заканчивались неловкостями и оговорками, моментально расходившимися по соцсетям. Пандемия коронавируса же позволила Байдену вести кампанию из дома, а избирателям — представлять его таким, каким хочется.

С другой стороны, у Байдена за плечами уже несколько раундов дебатов в рамках праймериз демократов, на которых он если и не блистал, то хотя бы не провалился. Когда в гонке участвовали несколько политиков, ораторские способности бывшего вице-президента меркли на фоне более подкованных конкурентов. Но когда в соревновании за выдвижение кандидатом от демократов остался только он сам и Берни Сандерс, у Байдена открылось второй дыхание. Аналитики сошлись на том, что дебаты с Сандерсом один на один он выиграл.

Что же касается главы Белого дома, то Байден утверждает, что разработал стратегию противостояния ему на дебатах.

Надеюсь, ему не удастся втянуть меня в конфликт. Потому что это самая комфортная для него среда, — поделился бывший вице-президент с журналистами. — Но я знаю, как давать отпор задирам.

Поведение Трампа на дебатах хорошо известно: он собирается агрессивно нападать на оппонента, заставляя его уйти в оборону. Впрочем, этот стиль не помог ему в 2016 году, когда, согласно зрительским опросам, все три раунда выиграла его соперница Хиллари Клинтон, причём с большим отрывом. Этот факт заставляет задуматься о том, играют ли подобные мероприятия какую-либо решающую роль в грядущем голосовании. Хотя трансляции дискуссии смотрят около 70 млн человек, принимают участие в выборах в два раза больше. И далеко не все, кто решил посмотреть дебаты по телевизору, в итоге пришли на избирательные участки. Уверенные победы Клинтон в словесных баталиях убедили её сторонников, что президентство у неё в кармане, но реальность оказалась совсем иной.